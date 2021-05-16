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TRT 1 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en sıcak ayrıntılar 16.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Böyle Bitmesin  dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Teşkilat dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 18.00’da ekranlara taşınıyor. 

TRT 1 16 Mayıs 2021 Pazar  yayın akış

04.30 Dinle Neyden

06.00 Elimi Bırakma

09.00 Diriliş Ertuğrul

11.50 Enine Boyuna

14.15 Gönül Dağı

17.30 Tozkoparan İskender

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

03.15 Diriliş Ertuğrul

05.20 Yerli Belgesel

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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