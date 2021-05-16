TRT 1 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Böyle Bitmesin dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Teşkilat dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 18.00’da ekranlara taşınıyor.
TRT 1 16 Mayıs 2021 Pazar yayın akış
04.30 Dinle Neyden
06.00 Elimi Bırakma
09.00 Diriliş Ertuğrul
11.50 Enine Boyuna
14.15 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs
03.15 Diriliş Ertuğrul
05.20 Yerli Belgesel
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