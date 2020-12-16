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TRT 1 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 16 Aralık 2020 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:01
TRT 1 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü Acemi Anneler, Seksenler, Türkan Hanım’ın Konağı ve Benim Adım Melek tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde Benim Adım Melek yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında öne çıkan fenomen yapım 20.00’de ekranlarda olacak.

TRT 1 16 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

TRT 1 Yayın Akışı

 

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.12.2020 12:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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