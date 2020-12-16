TRT 1 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü Acemi Anneler, Seksenler, Türkan Hanım’ın Konağı ve Benim Adım Melek tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde Benim Adım Melek yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında öne çıkan fenomen yapım 20.00’de ekranlarda olacak.

TRT 1 16 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

TRT 1 Yayın Akışı

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