TRT 1 canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazartesi günü Seksenler, Kalk Gidelim tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Payitaht "Abdülhamid" izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 15.02.2021 Cuma yayın akışı

05.55 Seksenler (Tekrar)

07.05 Acemi Anneler (Tekrar)

08.15 Dr. Yerebatan ile Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım'ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht Abdülhamid 'Dizi'

00.15 Yabancı Sinema "Baba II"

03.35 Türkan Hanım'ın Konağı (Tekrar)

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