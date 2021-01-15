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TRT 1 canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin yeni gelişmeler, 15.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta içi her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT 1 günlük yayın akışı Perşembe günü Acemi Anneler, Seksenler, Türkan Hanım’ın konağı izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise cuma günlerinin sevilen dizisi Payitaht ‘’Abdülhamid’’ yeni bölümü ekranlara geliyor. Fenomen yapım sona erdikten sonra izleyiciler yerli-yabancı sinemaya doyacak programları izleyebilecekler.

TRT1 15 Ocak Cuma yayın akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim 

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Çelik Adam- Superman (Yabancı Sinema) 

02:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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