TRT 1 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.

TRT1 12 Nisan Salı yayın akışı;

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Bir Yusuf Masalı

07:55 Mesnevi'den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

02:35 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi (Canlı)

04:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

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