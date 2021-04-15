TRT 1 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.
TRT1 12 Nisan Salı yayın akışı;
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
04:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
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