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TRT 1 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merakla takibe aldığı TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 15 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:03
TRT 1 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.

TRT1  12 Nisan Salı yayın akışı;

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Bir Yusuf Masalı

07:55 Mesnevi'den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:10  Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

02:35 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi (Canlı)

04:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:03
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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