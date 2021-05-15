TRT 1 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 13 Mayıs 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08.30 saatlerinde Bayram Sevinci isimli program ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Türkan Hanımın Konağı dizi tekrarı ve daha sonrasında yerli film Organize İşler filmi yer alacaktır.

TRT 13 Mayıs 2021 günü yayın akışı

08:30Bayram Sevinci



10:30Türkan Hanım Konağı



12:15Fazlası Zarar



15:25Yerli Dizi : Gönül Dağı



19:00Ana Haber Bülteni



19:55Doğrusu Ne?



20:00Yerli Film : Organize İşler



22:25Yerli Film : Düğün Denek



00:55Bir Zamanlar Kıbrıs



03:40Gönül Dağı

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