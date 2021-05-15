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TRT 1 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 15 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 13 Mayıs 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08.30 saatlerinde Bayram Sevinci isimli program ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Türkan Hanımın Konağı dizi tekrarı ve daha sonrasında yerli film Organize İşler filmi  yer alacaktır. 

TRT 13 Mayıs 2021 günü yayın akışı

  • 08:30Bayram Sevinci
     
  • 10:30Türkan Hanım Konağı
     
  • 12:15Fazlası Zarar
     
  • 15:25Yerli Dizi : Gönül Dağı
     
  • 19:00Ana Haber Bülteni
     
  • 19:55Doğrusu Ne?
     
  • 20:00Yerli Film : Organize İşler
     
  • 22:25Yerli Film : Düğün Denek
     
  • 00:55Bir Zamanlar Kıbrıs
     
  • 03:40Gönül Dağı

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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