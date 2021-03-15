TRT 1 canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü Böyle Bitmesin, Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor.
TRT 1 15.03.2021 Pazar yayın akışı;
04.35 Işığın Prensesi
06.50 Böyle Bitmesin
08.55 Diriliş Ertuğrul
11.50 Enine Boyuna
14.00 Masumlar Apartmanı
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
02.00 Diriliş Ertuğrul
04.10 Böyle Bitmesin
Trt1 Canlı Yayın Linki; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle