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TRT 1 canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 15.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü Böyle Bitmesin, Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri  TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. 

TRT 1 15.03.2021  Pazar yayın akışı;

04.35 Işığın Prensesi

06.50 Böyle Bitmesin

08.55 Diriliş Ertuğrul

11.50 Enine Boyuna

14.00 Masumlar Apartmanı

17.15 Tozkopran İskender

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

02.00 Diriliş Ertuğrul

04.10 Böyle Bitmesin

Trt1 Canlı Yayın Linki; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

 

 

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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