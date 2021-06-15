TRT 1 canlı yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde 13 Haziran 2021 Pazar günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 13Haziran 2021 Pazar günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:25 İmparatoriçe Ki

06:25 Yeşil Deniz

09:00 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:15 Şehirden Uzakta

14:20 3'te 3

15:55 UEFA EURO 2020 (İngiltere - Hırvatistan)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 (Avusturya - Kuzey Makedonya)

21:00 Kupa Akşamı

21:55 UEFA EURO 2020 (Hollanda - Ukrayna)

00:15 Teşkilat

02:40 Diriliş Ertuğrul

04:45 Yeşil Deniz

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi