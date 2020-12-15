TRT 1 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde salı günü Gönül Dağı, Acemi Anneler ve Seksenler tekrar bölümleriyle izleyicilerin karşısında çıkıyor. TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Masumlar Apartmanı yeni bölümü 20.00’de izleyicilerle buluşacak. TRT 1 günlük yayın akışı salı günü izleyicilerin merakla takip edeceği yapımlara ev sahipliği yapıyor.

TRT 1 15 Aralık 2020 Salı yayın akışı

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 GÖNÜL DAĞI

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

20:00 MASUMLAR APARTMANI

00:15 BENİM ADIM MELEK

02:55 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

03:50 EZGİ SERTEL İLE HAYATIN RİTMİ

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