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TRT 1 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 15 Aralık 2020 Salı günü basına aktarılmaya devam ediyor. TRT 1 canlı yayın akışı Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi güncel ayrıntılarını Aralık 15 Salı günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 12:01
TRT 1 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde salı günü Gönül Dağı, Acemi Anneler ve Seksenler tekrar bölümleriyle izleyicilerin karşısında çıkıyor. TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Masumlar Apartmanı yeni bölümü 20.00’de izleyicilerle buluşacak. TRT 1 günlük yayın akışı salı günü izleyicilerin merakla takip edeceği yapımlara ev sahipliği yapıyor.

TRT 1 15 Aralık 2020 Salı yayın akışı

 

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 GÖNÜL DAĞI

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

20:00 MASUMLAR APARTMANI

00:15 BENİM ADIM MELEK

02:55 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

03:50 EZGİ SERTEL İLE HAYATIN RİTMİ

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.12.2020 12:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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