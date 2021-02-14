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TRT 1 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 14 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Tövbeler olsun dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. 

TRT 1 14 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

04.50 Işın Prensesi

07.05 Böyle Bitmesin

09.15 Diriliş Ertuğrul

09.30 KALK GİDELİM

11.50 Enine Boyuna

13.00 Yerli Belgesel

14.10 Gönül Dağı

17.30 Tozkoparan İskender

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

00.15 Yerli Dizi

02.50 Diriliş Ertuğrul

04.40 Yerli Belgesel

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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