TRT 1 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Tövbeler olsun dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor.
TRT 1 14 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
04.50 Işın Prensesi
07.05 Böyle Bitmesin
09.15 Diriliş Ertuğrul
09.30 KALK GİDELİM
11.50 Enine Boyuna
14.10 Gönül Dağı
17.30 Tozkoparan İskender
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Yerli Dizi
02.50 Diriliş Ertuğrul
04.40 Yerli Belgesel
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