TRT 1 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 7 Ocak Perşembe yayın akışı
- 08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
- 11:00 Kalk Gidelim
- 13:40 Fazlası Zarar
- 15:45 Acemi Anneler
- 17:15 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Yerli dizi : Masumlar Apartmanı
- 00:15 Yerli dizi
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Son Güncelleme: 14.01.2021 00:01