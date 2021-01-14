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TRT 1 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 14.01.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler, Benim Adım Melek tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 7 Ocak Perşembe  yayın akışı

  • 08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
  • 11:00 Kalk Gidelim
  • 13:40 Fazlası Zarar
  • 15:45 Acemi Anneler
  • 17:15 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Yerli dizi : Masumlar Apartmanı
  • 00:15 Yerli dizi

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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