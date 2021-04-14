TRT 1 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 14 Nisan Çarşamba Yayın Akışı 04:50 Kur'an'ı Kerim Hatm-i Şerif 07:55 Mesneviden Hikayeler 08:20 Kuşlarla Yolculuk 09:05 Dr. Halit Yerebakan ile Hayatın Ritmi 11:20 Kalk Gidelim 10:15 Türkan Hanım'ın Konağı 12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 15:00 Acemi Anneler 15:00 Acemi Anneler 16:15 Maveraya Yolculuk 18:00 Ana Haber 18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel 20:30 Benim Adım Melek 23:45 Maveraya Yolculuk 01:15 Gönül Dağı 02:40 Mesneviden Hikayeler 03:00 Sahur Bereketi

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi