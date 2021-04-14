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TRT 1 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en sıcak ayrıntılar 14.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:03
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 14 Nisan Çarşamba Yayın Akışı

04:50 Kur'an'ı Kerim Hatm-i Şerif

07:55 Mesneviden Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk 

09:05 Dr. Halit Yerebakan ile Hayatın Ritmi

11:20 Kalk Gidelim

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek 

23:45 Maveraya Yolculuk

01:15 Gönül Dağı

02:40 Mesneviden Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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