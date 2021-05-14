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TRT 1 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 14 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı;

  • 08:00 Mesnevi'den Hikayeler
  • 08:25 Kuşlarla Yolculuk
  • 09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
  • 12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
  • 14:45 iyilik Hikayeleri
  • 15:00 acemi Anneler
  • 16:15 Mavera
  • 18:00 Ana Haber (Canlı)
  • 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
  • 20:30 Payitaht "Abdülhamid"
  • 23:45 Mavera
  • 01:00 Gönül Dağı
  • 02:05 Mesnevi'den Hikayeler
  • 02:30 Sahur Bereketi (Canlı)
  • 04:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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