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TRT 1 canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 14 Aralık Pazartesi 12:01 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:01
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde pazartesi günü Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programında izleyiciler sağlık konusunda bilgilendiriliyor. Benim Adım Melek, Acemi Anneler, Seksenler tekrar bölümleri de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 14 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 GÖNÜL DAĞI

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU

00:15 GÖNÜL DAĞI

03.15 52 HAFTA

03:40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.12.2020 12:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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