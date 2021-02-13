TRT 1 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 13 Şubat 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 07.20 saatlerinde Yedi Numara isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tekrarına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1 13 Şubat 2021 günü yayın akışı

• 04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

• 04:50 Işığın Prensesi

• 07:20 Yedi Numara

• 08:20 Tozkoparan İskender

• 11:20 Acemi Anneler Stüdyo

• 14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu • 14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

• 19:00 Ana Haber (Canlı)

• 20:00 Gönül Dağı

• 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

• 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

• 01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

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