TRT 1 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 Yayın Akışı
05.38 İstiklal Marşı ve program akışı15.55 Acemi Anneler
05.40 Seksenler
06.35 Acemi Anneler
08.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.00 Türkan Hanım’ın Konağı
11.00 Kalk Gidelim
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
00.15 Tövbeler Olsun
02.55 Dr. Yerebakan İle Hayatın Resmi
03.50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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Son Güncelleme: 13.01.2021 00:01