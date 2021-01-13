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TRT 1 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 13.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

05.38 İstiklal Marşı ve program akışı

05.40 Seksenler

06.35 Acemi Anneler

08.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım’ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Tövbeler Olsun

02.55 Dr. Yerebakan İle Hayatın Resmi

03.50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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