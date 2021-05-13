TRT 1 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 13 Mayıs Perşembe yayın akışı:
08:00 Mesneviden Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
16:15 Maveraya Yolculuk
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
23:45 Maveraya Yolculuk
01:25 Gönül Dağı
02:35 Mesnevi'den Hikayeler
03:00 Sahur Bereketi
04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
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Son Güncelleme: 13.05.2021 00:01