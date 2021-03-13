TRT 1 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 ekranının 9 Mart 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 05.55 saatlerinde Seksenler isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.
TRT 9 Mart 2021 günü yayın akışı
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Teşkilat
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
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