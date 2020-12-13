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TRT 1 canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde ilgi odağı haline gelen 13 Aralık 2020 tarihli TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 13-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 12:01
TRT 1 canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul, Böyle Bitmesin dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü Diriliş Ertuğrul tekrar bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 13 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

09.00 Diriliş Ertuğrul tekrar

11.50 Enine Boyuna

13.00 Yerli Belgesel

17.15 Yabancı Sinema ‘’Shrek Sonsuza Dek Mutlu’’

19.00 TRT Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

02.40 Diriliş Ertuğrul tekrar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 13.12.2020 12:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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