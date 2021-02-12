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TRT 1 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merak ettikleri TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 5 Şubat Cuma yayın akışı

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht “Abdülhamid”

00.15 Yabancı Sinem “Baba 2”

03.35 Türkan Hanım’ın Konağı

 

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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