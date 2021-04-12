TRT 1 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 12.04.2021 Perşembe yayın akışı;
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
Trt1 Canlı Yayın Linki; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle
Son Güncelleme: 12.04.2021 00:01