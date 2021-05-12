TRT 1 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 5 Mayıs Çarşamba Yayın Akışı
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Bir Yusuf Masalı
08:00 Mesneviden Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Halit Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Maveraya Yolculuk
01:10 Gönül Dağı
02:20 Mesneviden Hikayeler
02:45 Sahur Bereketi
04:35 Kur'an'ı Kerim Hatm-i Şerif
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi