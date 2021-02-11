TRT 1 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 07 Şubat Pazar yayın akışı

04.35 Işığın Prensesi

06.50 Böyle Bitmesin / Tkr

08.55 Diriliş Ertuğrul / Tkr

11.50 Enine Boyuna

13.00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

14:10 Yabancı Sinema "Sherek Sonsuza Dek Mutlu"

16.00 Tozkoparan İskender

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

00.15 Gönül Dağı / Tkr

03.00 Diriliş Ertuğrul / Tkr

05.05 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

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