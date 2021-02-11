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TRT 1 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 11 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize göz atarak Şubat 11 Perşembe tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 07 Şubat Pazar  yayın akışı

04.35 Işığın Prensesi

06.50 Böyle Bitmesin / Tkr

08.55 Diriliş Ertuğrul / Tkr

11.50 Enine Boyuna

13.00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

14:10 Yabancı Sinema "Sherek Sonsuza Dek Mutlu"

16.00 Tozkoparan İskender

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

00.15 Gönül Dağı / Tkr

03.00 Diriliş Ertuğrul / Tkr

05.05 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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