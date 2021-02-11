TRT 1 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.
TRT 07 Şubat Pazar yayın akışı
04.35 Işığın Prensesi
06.50 Böyle Bitmesin / Tkr
08.55 Diriliş Ertuğrul / Tkr
11.50 Enine Boyuna
13.00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"
16.00 Tozkoparan İskender
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Gönül Dağı / Tkr
03.00 Diriliş Ertuğrul / Tkr
05.05 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"
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