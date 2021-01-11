TRT 1 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde perşembe günü Seksenler, Kalk Gidelim tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Türk Sineması "Vizontele" izleyicilerin karşısına çıkıyor.
TRT 1 11.01.2021 Perşembe yayın akışı
05.40 SEKSENLER
06.35 ACEMİ ANNELER
08.00 DR. YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
09.00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
11.00 KALK GİDELİM
13.30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17.15 SEKSENLER
19.00 ANA HABER
20.00 TÜRK SİNEMASI "VİZONTELE"
22.30 3'TE 3
00.30 TÜRK SİNEMASI "VİZONTELE"
02.20 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
03.40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
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