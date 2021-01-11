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TRT 1 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde perşembe günü Seksenler, Kalk Gidelim tekrar bölümleri  TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Türk Sineması "Vizontele" izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 11.01.2021 Perşembe yayın akışı

05.40 SEKSENLER

06.35 ACEMİ ANNELER

08.00 DR. YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09.00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11.00 KALK GİDELİM

13.30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15.55 ACEMİ ANNELER

17.15 SEKSENLER

19.00 ANA HABER

20.00 TÜRK SİNEMASI "VİZONTELE"

22.30 3'TE 3

00.30 TÜRK SİNEMASI "VİZONTELE"

02.20 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

03.40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 11.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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