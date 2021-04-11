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TRT 1 canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 11 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 00:00
TRT 1 canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi seksenler dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Benim Adım Melek dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. 

TRT 1 11 Nisan 2021 Perşembe  yayın akışı

05.40 Seksenler

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanım'ın Konağı  

11.20 Kalk Gidelim 

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Kıbrıs

01.20 Uyanış: Büyük Selçuklu

03.45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 11.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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