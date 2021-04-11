TRT 1 canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi seksenler dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor.
TRT 1 11 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı
05.40 Seksenler
06.50 Acemi Anneler
08.15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09.30 Türkan Hanım'ın Konağı
11.20 Kalk Gidelim
15.55 Acemi Anneler
17.30 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Kıbrıs
01.20 Uyanış: Büyük Selçuklu
03.45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
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