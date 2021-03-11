TRT 1 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Böyle Bitmesi, Yedi Numara tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT1 08 Mart Pazartesi yayın akışı;

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Yerli dizi : Uyanış Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

02:20 52 Hafta

02:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN