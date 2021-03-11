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TRT 1 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Mart 11 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 11 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Böyle Bitmesi, Yedi Numara tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT1  08 Mart Pazartesi yayın akışı;

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Yerli dizi : Uyanış Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

02:20 52 Hafta

02:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 11.03.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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