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TRT 1 canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 12:01
TRT 1 canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta içi her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT 1 günlük yayın akışı cuma günü Acemi Anneler, Hayatın Ritmi, Türkan Hanım’ın konağı izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise cuma günlerinin sevilen dizisi Payitaht ‘’Abdülhamid’’ yeni bölümü ekranlara geliyor. Fenomen yapım sona erdikten sonra izleyiciler yerli-yabancı sinemaya doyacak programları izleyebilecekler.

TRT 1 11 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

08.00 Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım’ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht Abdülhamid

00.15 God Father III

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 11.12.2020 12:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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