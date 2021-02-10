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TRT 1 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 10.02.2021 tarihli haberimizde.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:03
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

04.50 Işığın Prensesi 

07.20 Yedi Numara

08.20 Tozkoparan İskender

11.20 Acemi Anneler Stüdyo

13.00 Benim Adım Melek

17.30 Türk Sineması

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01.45 Benim Adım Melek

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:03
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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