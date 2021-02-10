TRT 1 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 Yayın Akışı
04.50 Işığın Prensesi
07.20 Yedi Numara
08.20 Tozkoparan İskender
11.20 Acemi Anneler Stüdyo
17.30 Türk Sineması
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01.45 Benim Adım Melek
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Son Güncelleme: 10.02.2021 00:03