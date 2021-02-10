TRT 1 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 Yayın Akışı

04.50 Işığın Prensesi 07.20 Yedi Numara 08.20 Tozkoparan İskender 11.20 Acemi Anneler Stüdyo 13.00 Benim Adım Melek 13.00 Benim Adım Melek 17.30 Türk Sineması 19.00 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı 00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi 01.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı 01.45 Benim Adım Melek

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