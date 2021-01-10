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TRT 1 canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde Ocak 10 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 00:06
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Perşembe günü Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 10 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08.00 HAYATIN RİTMİ

09.00 TÜRKAN HANIM'IN MUTFAĞI

11.00 KALK GİDELİM

13.30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15.55 ACEMİ ANNELER

17.15 SEKSENLER

19.00 ANA HABER

20.00 TÜRK SİNEMASI VİZONTELE 

22.30 3'TE 3

00.30 TÜRK SİNEMASI VİZONTELE

02.20 TÜRKAN HANIM'IN MUTFAĞI

03.40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.01.2021 00:06
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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