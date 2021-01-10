TRT 1 canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Perşembe günü Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 10 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08.00 HAYATIN RİTMİ

09.00 TÜRKAN HANIM'IN MUTFAĞI

11.00 KALK GİDELİM

13.30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15.55 ACEMİ ANNELER

17.15 SEKSENLER

19.00 ANA HABER

20.00 TÜRK SİNEMASI VİZONTELE

22.30 3'TE 3

00.30 TÜRK SİNEMASI VİZONTELE

02.20 TÜRKAN HANIM'IN MUTFAĞI

03.40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

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