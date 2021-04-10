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TRT 1 canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla bekledikleri TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cumartesi günü yayınlanan 10-04-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 3 Nisan 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 06.05  saatlerinde Böyle Bitmesin isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Hükümet Kadın 2 yerli sinema yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında yerli dizi Gönül Dağı  ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 3 Nisan 2021 günü yayın akışı

-

03:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

-

03:40 Işığın Prensesi 

-

05:40 Böyle Bitmesin

-

08:00 Yedi Numara

-

09:00 Bir Zamanlar Kıbrıs 

-

11:40: Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

-

13:30 Benim Adım Melek

-

16:50 Türk Sineması 'Hükümet Kadın 2'

-

19:00 Ana Haber (Canlı)

-

20:00 Gönül Dağı

-

00:15 Plei Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)

-

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı (Canlı)

-

01:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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