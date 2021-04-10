TRT 1 canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 3 Nisan 2021 günü yayın akışı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TRT 1 ekranının 3 Nisan 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 06.05 saatlerinde Böyle Bitmesin isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Hükümet Kadın 2 yerli sinema yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında yerli dizi Gönül Dağı ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.03:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı03:40 Işığın Prensesi05:40 Böyle Bitmesin08:00 Yedi Numara09:00 Bir Zamanlar Kıbrıs11:40: Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)13:30 Benim Adım Melek16:50 Türk Sineması 'Hükümet Kadın 2'19:00 Ana Haber (Canlı)20:00 Gönül Dağı00:15 Plei Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı (Canlı)01:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN