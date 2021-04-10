TRT 1 canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 3 Nisan 2021 günü yayın akışı
-03:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
-03:40 Işığın Prensesi
-05:40 Böyle Bitmesin
-08:00 Yedi Numara
-09:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
-11:40: Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
-13:30 Benim Adım Melek
-16:50 Türk Sineması 'Hükümet Kadın 2'
-19:00 Ana Haber (Canlı)
-20:00 Gönül Dağı
-00:15 Plei Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)
-01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı (Canlı)
-01:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
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Son Güncelleme: 10.04.2021 00:01