TRT 1 canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 28 Nisan Cuma yayın akışı;
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Elimi Bırakma
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Teşkilat (Altyazılı)
11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)
16:30 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
23:00 Kadir Gecesi Özel
Son Güncelleme: 10.05.2021 00:01