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TRT 1 canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Mayıs 10 Pazartesi tarihindeki haberimizden TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 28 Nisan Cuma yayın akışı;

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Elimi Bırakma

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Teşkilat (Altyazılı)

11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Masumlar Apartmanı

16:30 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:00 Kadir Gecesi Özel

 

 

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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