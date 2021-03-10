TRT 1 canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 Yayın Akışı 05.55 Seksenler 07.05 Acemi Anneler 08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09.30 Kalk Gidelim 11.30 Türkan Hanımın'ın Konağı 13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 15.55 Acemi Anneler 15.55 Acemi Anneler 17.30 Seksenler 19.00 Ana Haber 20.00 Uyanış Büyük Selçuklu 00.15 Yerli Dizi 02.20 52 hafta 02.45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 03.45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi