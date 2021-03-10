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TRT 1 canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 10 Mart Çarşamba 00:00 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanımın'ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Uyanış Büyük Selçuklu

00.15 Yerli Dizi

02.20 52 hafta

02.45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03.45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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