İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

TRT 1 canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 10.12.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 12:01
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler, Benim Adım Melek tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise Kalk Gidelim yeni bölümü ekranlarda olacak.

TRT 1 10 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

02:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

05:38 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 BENİM ADIM MELEK

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

20:00 KALK GİDELİM

23:45 3'TE 3

01:00 YERLİ DİZİ

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.12.2020 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Cyberpunk 2077'nin inceleme skorları belli oldu!
Cyberpunk 2077'nin inceleme skorları belli oldu!

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 3 aylar ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 Üç aylar başlangıç takvimi
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melahat Abbasova kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Milletvekili maaşları ne kadar oldu? Aralık 2020
SMS ile Hes kodu nasıl alınır? SMS ile kolay şekilde Sağlık Bakanlığı HES kodu alma ekranı
En Şık Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2021 senesinde de satışlar yapılacak!
Hercai Caner Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Sarp İkiler Hakkında Bilgiler
Et ve Süt Kurumu en çok süt veren inek cinsleri ve kaç kilo süt verdikleri listesi
Sevdim Seni Bir Kere dizisi oyuncuları kim? Hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor?
Savaşçı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Fox TV Savaşçı 5. sezon için heyecanlandıran fragman
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2020
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2020
2021 eğitim öğretim yılı Mersin fen liseleri taban puanları
Yumurtalık yaşlanması, neden olur ve nasıl anlaşılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.