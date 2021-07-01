TRT 1 canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler TRT 1 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
TRT 1 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
16:35 Ev Sineması Kuşağı "Şartlı Tahliye"
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
02:00 Ev Sineması Kuşağı "Şartlı Tahliye"
03:35 Kalk Gidelim
TRT 1 nasıl izlenir?
TRT 1 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 1 Temmuz 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs ekranlara geliyor.
TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…
TRT 1 frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11958
Polarizasyon: -
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6