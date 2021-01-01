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TRT 1 canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

1 Ocak 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Ocak 1 Cuma günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

01 Ocak 2021 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta içi her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT 1 günlük yayın akışı cuma günü Acemi Anneler, Seksenler, Türkan Hanım’ın konağı izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise cuma günlerinin sevilen dizisi Payitaht ‘’Abdülhamid’’ yeni bölümü ekranlara geliyor. Fenomen yapım sona erdikten sonra izleyiciler yerli-yabancı sinemaya doyacak programları izleyebilecekler.

TRT 1 18 Aralık Cuma yayın akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

10:50 Türk Sineması "BulmacaKulesi" 

12:15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"

13:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht 'Abdulhamit'

00:15 Yabancı Sinema "Komplo Teorisi"

02:35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 01.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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