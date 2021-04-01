TRT 1 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.

TRT1 23 Mart Salı yayın akışı;

06:50 Acemi Anneler



08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi



09:30 Türkan Hanım'ın Konağı



11:00 Kalk Gidelim



13:20 Fazlası Zarar



15:55 Acemi Anneler



17:30 Seksenler



19:00 Ana Haber



20:00 Masumlar Apartmanı



00:45 Yok Olmadan Keşfet

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN