İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

TRT 1 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 1 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.

TRT1  23 Mart Salı yayın akışı;

  • 06:50 Acemi Anneler
     
  • 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
     
  • 09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
     
  • 11:00 Kalk Gidelim
     
  • 13:20 Fazlası Zarar
     
  • 15:55 Acemi Anneler
     
  • 17:30 Seksenler
     
  • 19:00 Ana Haber
     
  • 20:00 Masumlar Apartmanı
     
  • 00:45 Yok Olmadan Keşfet

 

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kim kimdir?
Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kim kimdir?
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?

Popüler Haberler

Bankaların güncel kredi faiz oranları 1 Nisan 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TJK 18 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey yer aldığı dizi ve film yapımları
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
Android Sistem WebView nasıl etkinleştirilir, nasıl devre dışı bırakılır?
Bonkis dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kanal 7 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 PTT doğum parası sorgulaması nasıl yapılır?
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2021
Masumiyet yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kim satın alındı?
2021 yaşlılık maaşı başvuru şartları nelerdir? 65 yaş aylığı alma şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.