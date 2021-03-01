TRT 1 canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Tövbeler Olsun izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 01.03.2021 Pazartesi yayın akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi'

17.15 Seksenler 'Dizi'

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 52 Hafta 'Belgesel'

03.25 Yerli Belgesel

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

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