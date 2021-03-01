TRT 1 canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Tövbeler Olsun izleyicilerin karşısına çıkıyor.
TRT 1 01.03.2021 Pazartesi yayın akışı
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.15 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 52 Hafta 'Belgesel'
03.25 Yerli Belgesel
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
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