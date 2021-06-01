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TRT 1 canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan TRT 1 canlı yayın akışı Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 1 Haziran 2021 Salı günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

01 Haziran 2021 Salı 12:03
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 1 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 1 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 11 Haziran 2021 Salı yayın akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Vuslat

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

00:15 Masumlar Apartmanı

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 01.06.2021 12:03
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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