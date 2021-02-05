TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları

TRT1 iddialı bir yapımı daha izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. TRT1, tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde(KKTC) çekilecek olan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ adındaki diziyi ekranlara taşıyacak. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi gerçek yaşanmış hikayelerden uyarlanarak yazılan güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden merak edilmeye başlandı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler bir araya geldi. Dizide yer alacak oyuncular şu şekilde;

-Ahmet Kural- Kemal Dereli

-Pelin Karahan- İnci

-Serkan Çayoğlu-Ankaralı

-Gülper Özdemir

-Tayanç Ayaydın- Samson

-Devrim Saltoğlu- Rauf Denktaş

-Hasan Küçükçetin

-Miray Akay

-Deniz Baytaş

-Ahmet Sömers

-Hakan Güler

-Nebil Sayın

-Emre Törün

-Bade Arazlı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu ne?

1963 yılında Türkler ve Rumlar Kıbrıs’ta sorunsuz bir şekilde yaşamaktaydı. Sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlamasıyla saldırıya uğrar. Saldırı sonrasında birbirleinden ayrılan aile, kasabadan sürgün edilip göç etmeye zorlanırken Dereli ailesinin başı Kemal Dereli, kendi ailesi ile beraber göç eden diğer binlerce Türk’ün lideri olur.

Kıbrıs’ta olaylar devam ederken Türkiye’den adaya gizli görev için Ankaralı yollanır ve Lefkoşa’daki olayların gidişatını değiştirir. Adada bir anda kahramana gizli bir kahraman olan Ankaralı, nişanlısına özlem duymaktadır. Ankaralı, verdiği yaşam mücadelesiyle Dereli ailesinin hikayesi birleşir.

Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak?

Kıbrıs’ta çekimlerine başlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayın tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken yakın bir zamanda ekranlarda olması bekleniyor.