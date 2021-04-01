İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Trt 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?

1 Nisan Perşembe 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Trt 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Trt 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 1 Nisan 2021 Perşembe tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 20:15
Trt 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
Takip Et:

TRT ekranlarında yerini alması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ülkede merak uyandırdı. Oyuncu kadrosunda da Ahmet Kural, Pelin Karahan gibi birçok ünlü ismin bulunduğu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi merakla bekleniyor. 

 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri nerede gerçekleşti?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi daha gerçekçi olması adına Lefkoşa ağırlıklı olarak Gazi Magusa, Mersin gibi yerlerde çekimlerini tamamladı. Senaryonun bir kısmının da İstanbul’da çekildiği söyleniyor. Dizide en çok rastlayacağımız yer ise Kıbrıs adasının eski Maraş bölgesi.

 

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Serkan Çayoğlu Ankaralı

Ahmet Kural Kemal Dereli

Pelin Karahan İnci Dereli

Gülper Özdemir

Tayanç Ayaydın Samson

Devrim Saltoğlu Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin

Miray Akay

Deniz Baytaş

Ahmet Sömers

Hakan Güner

Nebil Sayın

Emre Törün

Bade Arazlı

 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi özeti

1963 yılında Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar huzurlu bir şekilde yaşarken Kıbrıs’ın pastoral kısmında mutlulukla yaşamlarını sürdürmekte olan sakız tüccarı Dereli ailesi aniden patlak veren Kanlı Noel olaylarının başlamasının üzerine birçok aile gibi saldırılara maruz kalır.



Son Güncelleme: 01.04.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTBir Zamanlar Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Sevilen diziden final sesleri
Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Sevilen diziden final sesleri

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Trt 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit kimdir?
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral yaşı ve oynadığı diziler
Sol Yanım dizisi İdil kimdir? Seda Akman'ın yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Sol Yanım karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Tövbeler Olsun dizisinde Eda karakterine Gaye Turgut Evin hayat veriyor
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter’i kim canlandırıyor? Merve Bulut'un biyografisi
Fizyoterapist maaşı ne kadar? 2021 Fizyoterapistlik görevleri ve aldıkları maaşları
Enes Batur neden youtube cezası aldı? Enes Batur youtube video yüklemesi neden yasaklandı?
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Yaralı Kalbim 49. bölüm fragmanı 25 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Fiat Egea Mart 2021 güncel fiyat listesi
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 1 Nisan 2021 Perşembe
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay doğum tarihi
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yaşı ve oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.