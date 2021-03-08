TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT ekranlarından yapılan bildirimler kapsamında, çekimlerin hepsi Kıbrıs’ta gerçekleştirilmiş. Hatta dizi Kıbrıs’ta çekilip de ulusal kanal içinde yayınlanan il dizi olma özelliğini de taşıyor. Ekranların yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” projesi; Kıbrıs Türk halkından bahsedecek ve onların özgürleşme ve var olma hikayesini konu alacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise başroller; Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu bulunuyor. Birçok ünlüyü kadrosunda barındıran dizinin ise ekranlara gelişi çok yakın olarak bilinmekte.

Ada halkı dizinin setini merakla takip ediyor

Dizinin senaristliğini Başar Başaran ile Emre Özdür yapmakta, yönetmenlik koltuğunda ise Hakan İnan yer alıyor. Dizinin çekim aşamalarında ada halkıda dizi setini merakla takip etmekte, büyük bir ilgi ile izlemektedir. Dizinin çekimleri ise yakın bir zaman öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde çekilmeye başlandı.

Kıbrıs Türklerinin özgürlük, bağımsızlık ve var olma yolundaki verdiği mücadeleyi konu alacak dizide; adanın geçmişinde yaşanan tarihsel olaylar işlenmektedir. Yani dizi gerçek olaylara dikkat edilerek kaleme alınmıştır. Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide; Kıbrıs içerisinde iyice alevlenen olayların dönemin başlangıcında, yani 1963 senesinde yaşanan olaylar ekrana getirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş dizide hayata getirilecek!

Dizide yer alan karakterler ile ilgili de basına bilgi verildi. Dizinin içinde sakız ticaretçisi olan Kemal Dereli karakterine hayat verecek oyuncumuz Ahmet Kural olacak, Kemal Dereli karakterinin karısı İnci Dereli’ye ise hayat verecek oyuncumuz Pelin Karahan. Türkiye’den gizli görev alarak adaya giriş yapan Ankaralı karakteri ise Serkan Çayoğlu canlandıracak. Ankaralı karakterin nişanlısını ise Gülper Özdemir.

Rum asıllı komutan Samson Tayanç Ayaydın tarafından canlandırılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı Devrim Saltoğlu’nun performansı ile izleyeceğiz.

Dizinin oyuncu kadrosu içerisinde ayrıyeten Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Ahmet Sömers, Deniz Baytaş, Hakan Güner, Emre Törün, Bade Arazlı ve Nebil Sayın bulunuyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu ne?

1963 senesinde Kıbrıs’ta Rum ve Türkler birlikte sorunsuz bir şekilde hayat sürmektedir. Adanın doğal coğrafyası içinde mutlu mesut hayat süren sakız ticaretçisi Dereli Ailesi, tarihe ismini Kanlı Noel olarak yazdıran olayların başlangıcı ile öteki Türk ailelerde olduğu gibi saldırı altında kalır. Birbirlerinden uzak düşen ailenin bireyleri kasabalardan sürgün edilerek zorunlu bir şekilde göçebe yaşantısına maruz bırakılırken ailenin başı Kemal Dereli; başta kendi ailesi olmak üzere göç yolundaki binlerce Türkün lideri olur. Kıbrıs’ta verilen yaşam mücadelesi devam ederken Türkiye’den adaya gönderilen Ankaralı gizli bir görev alır ve Lefkoşa’daki olayların seyrini değiştirir. Adada gizli bir kahraman olan Ankaralı, nişanlısından ayrı düşmüştür. Nişanlısına derin bir

özlem duyan Ankaralının hasreti ve yaşama çabası bir zaman sonra Dereli ailesiyle bir araya gelecek ve ikisinin hikayesi üst üste binecektir.

Yapımcılık görevinde TMC Film adı altında Erol Avcı tarafından üstlenilen dizide, kahramanların geçmişte verdiği gerçek hayat mücadelesi, aşkı, ayrılmaları ve hüsranları TRT 1 ekranlarına gelecek.