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TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarına gelmeye hazırlanan yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs fragmanı ile izleyicilerde merak uyandırmayı başarmıştır. Oyuncu kadrosu ve konusu ile iddialı olan dizide gerçek yaşam hikayelerinden yola çıkılmıştır.

10 Mart 2021 Çarşamba 17:25
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarında gelmeye hazırlanan yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın oyuncuları Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Tayanç Ayaydın, Pelin Karahan, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu’dur. İlk fragmanı yayınlanan yeni dizi oldukça merak edilmektedir. 

TMC film’in yapımını üstlendiği, Erol Avcı’nın yapımcılığını yaptığı, Emre Özdür’ün kaleme aldığı, Hakan İnan’ın yönettiği yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs izleyiciler tarafından merak edilerek yayınlanması beklenilmektedir.  Çekimleri KKTC’de devam etmektedir. Türk Kıbrıs halkının varoluşunu ve özgürlük mücadelesine verdikleri çabaları, tarihi olaylar ekranda izleyicilerle buluşacaktır.

Dizide kahramanların yaşamlarına, hayat mücadelerine, ayrılıkları, aşkları, kavuşmaları, hüzünleri konusu ile büyük bir ilgi uyandırması beklenilmektedir. 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde sakız tüccarlığı yapan Kemal Dereli karakterine Ahmet Kural, eşi İnci’yi canlandıran Pelin Karahan hayat verecektir. Türkiye’den adaya gizli bir görev için gelen Ankaralı karakterine Serkan Çayoğlu, nişanlısını Gülper Özdemir hayat verecektir. Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş’a Devrim Saltoğlu, Rus komutanı Samson’a ise Tayanç Ayaydın hayat verecektir. 

Dizinin konusu 

Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar 1963 yılında sorunsuz bir şekilde yaşamaktadırlar. Adada mutlu hayatını yaşayan sakız tüccar ailesi ile birlikte Kanlı Noel olarak bilinen olayların yaşayarak diğer Türk aileleri gibi saldırıya uğrarlar. Bunun sonucunda aile fertleri birbirinden ayrılmak zorunda kalırlar ve kasabadan sürülürler. Kemal Dereli ailesi ile birlikte ettiği göç yolunda liderlik yapar. Türkiye’den Kıbrıs’a gelen Ankaralı Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Nişanlısına olan hasreti ile yaşam mücadelesi arasında Dereli ailesi ile yolları kesişir. 

Dizide gerçek olaylar ele alınmıştır.  



Son Güncelleme: 10.03.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
TRT1BirzamanlarkıbrısDiziKıbrıs
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