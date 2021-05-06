TRT 1 Benim Adım Melek 64. bölüm full izle

TRT ekranlarından yayınlanan ve kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin en çok izlenen ve en çok sevilen dizileri arasına giren Benim Adım Melek dizisi bir yandan reyting rekorları kırarken bir yandan da büyük bir heyecanla devam ediyor. Benim Adım Melek dizisinin 64. bölümü TRT ekranlarından yayınlandı. Yeniden izlemek isteyenler ve kaçıranlar için benim adım melek 64. bölüm full izle imkanı ortaya çıktı. 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek 64. bölüm yayınlandı.

Babasından Kerem’i ikna etmesini isteyen melek, çok zor şartlar içerisine girecek. Babasının Kerem’i ikna etmesi gerçekten zor olacak. Melek, Almanya’dan dönerek yeni bir hayata başlamak ister. Ancak Kerem’in gidecek olmasını öğrenince çok üzülür ve perişan olur. Bir an önce babasından Kerem’i ikna etmesini isteyerek onun yanında kalmasını istiyor. Ancak kerem gitmeyi kafasına koymuştur.