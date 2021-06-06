İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

TRT 1 Barbaroslar dizisi ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu

Tarihi dönem dizileriyle dikkat çeken TRT 1, yeni bir diziyi daha izleyicilerine sunmaya hazırlanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatının ele alınacağı Barbaroslar dizisi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Barbaroslar dizisinde hangi oyuncular yer alacak? İşte detaylar...

06 Haziran 2021 Pazar 16:20
TRT 1 Barbaroslar dizisi ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu
Takip Et:

Yayınladığı tarihi dizilerle adından söz ettiren TRT 1, yeni bir tarihi diziyi daha izleyicilere sunuyor. Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatacak olan Barbaroslar dizisi, yeni dönemde TRT 1’de ekranlara gelecek. İzleyicilerin merakla beklediği dizide, Barbaros Hayrettin Paşa’nın yanı sıra Oruç Reis karakteri de yer alacak. Peki, Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Dizide kimler rol alacak?

Barbaroslar ne zaman başlayacak?

Dizide başrol oynayacak olan Engin Altan Düzyatan, dizinin Eylül ayında yayınlanacağını duyurdu.

Barbaroslar dizisinde hangi oyuncular yer alacak?

Barbaroslar dizisinde, Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe ise Barbaros Hayrettin Paşa’yı canlandıracak. Bu ikilinin yanı sıra İsmail Filiz’in de dizide yer alacağı açıklanırken, diğer oyuncularla ilgili henüz açıklama gelmedi.


Son Güncelleme: 06.06.2021 16:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1BarbaroslarEngin Altan DüzyatanBarbaros Hayrettin PaşaOruç Reis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi

Popüler Haberler

Rapor parası hangi bankalardan alınır? Rapor parasını nasıl öğrenirim?
Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
TRT Spor'da 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Oyuncu Bülent Çiftçi kimdir? Bülent Çiftçi nereli, kaç yaşında? Bülent Çiftçi hangi projelerde yer aldı?
Şekerbank tarım kredisi özellikleri nelerdir? 2021 Şekerbank tarım kredisi kampanyası
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan'ın yer aldığı diziler
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?
Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Fulbright bursu naşvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin tabirleri ve yorumları
Kenya asgari ücreti ne kadar?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
A101'de satılan Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve kullanıcı yorumları
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.