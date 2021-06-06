TRT 1 Barbaroslar dizisi ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu

Yayınladığı tarihi dizilerle adından söz ettiren TRT 1, yeni bir tarihi diziyi daha izleyicilere sunuyor. Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatacak olan Barbaroslar dizisi, yeni dönemde TRT 1’de ekranlara gelecek. İzleyicilerin merakla beklediği dizide, Barbaros Hayrettin Paşa’nın yanı sıra Oruç Reis karakteri de yer alacak. Peki, Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Dizide kimler rol alacak?

Barbaroslar ne zaman başlayacak?

Barbaroslar dizisinde hangi oyuncular yer alacak?

Dizide başrol oynayacak olan, dizinin Eylül ayında yayınlanacağını duyurdu.

Barbaroslar dizisinde, Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe ise Barbaros Hayrettin Paşa’yı canlandıracak. Bu ikilinin yanı sıra İsmail Filiz’in de dizide yer alacağı açıklanırken, diğer oyuncularla ilgili henüz açıklama gelmedi.