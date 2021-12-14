TRT 1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu açıklandı

TRT 1 ekranlarının yeni tarihi dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin ilk bölümü 16 Eylül Perşembe günü yayınlandı. İlk bölüm izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda daha fazla bilgi elde edinmek isteyen kişiler ‘’TRT 1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?’’ sorusunu sıklıkla arama motorlarına yazmaya devam ediyor.

TRT 1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yapımcılık görevini Es Film’in yaptığı iddialı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde kimlerin yer alacağı izleyenlerin kafalarındaki en büyük soru işaretlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Yapımcı şirketten yapılan açıklamaya göre dizide Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis), Yetkin Dikinciler (İshak Reis), Caner Topçu (İlyas Reis) ve Ulaş Tuna Astepe (Barbaros Hayrettin Paşa) başrol oyuncuları olacak.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin 2.bölümü 23 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyenlerle buluşacak.