TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisi konusu ve oyuncu karakterleri

Kutsal Damacana, Tılsım Adası, Türkler Geliyor: Adalet Kılıcı gibi başarılı filmlere imza atan Kamil Aydın dizide yönetmen koltuğuna oturacak. Dizinin oyuncu kadrosu hakkında henüz bir bilgi yok.

Tarihte Hacı Bayram Kimdir?

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Hacı Bayram Veli, 1352 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesi yakınlarında doğdu. 14-15. Yüzyıldır Anadolu'da irşat faaliyetleri yürütmüştür. Eserlerini Türkçe yazan Hacı Bayram bu dönem içerisinde Türkçe katkı sağlamıştır. Dönemin padişahı II.Murat tarafından takdir edilen Hacı Bayram, döneminde öğrencilerine askerlik dışı ve vergi muafiyeti gibi ayrıcalıklar elde ettirdi. Fatih'in daha önce İstanbul'u alacağını açıkladığı söyleniyor.

Bir gün medresesine gelen biri Hamideddin-i Veli'nin selamlarını ve kendisini Kayseri'ye çağırdığını söyleyince Hacı Bayram düşünmeden davete cevap verir. Somuncu Baba olarak da tanınan Hamideddin-i Veli onu görünce iki bayram birlikte kutladıklarını söyleyerek ona Bayram adını verir. Hacı Bayram hocasıyla birlikte din ve fen bilimini okudu. Hacasının ölümünden sonra Ankara'ya gitti. II.Murat, onu Edine'ye davet etti ve büyük bir camide vaaz vermesini emretti. Bilgisine hayran olan Sultan Murat, saygısını esirgemedi.

2. Murat ondan öğüt istediğinde, aynı uzun öğüdü İmam-i Azam'ın öğrencisi Yusuf'a da verdi. Hacı Bayram Veli, tüm hayatı boyunca hizmet ettiği Ankara'da 1429'da öldü. Mezarı, adıyla anılan Hacı Bayram Veli Camii'nin bitişiğindedir.