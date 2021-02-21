TRT 1 Ankara dizisi oyuncuları ve dizi konusu

Ankara dizisi oyuncuları ve konusu nedir?

Ankara dizisi oyuncuları kimlerdir?

*Deniz Baysal:

5 Nisan 1991 İzmir doğumlu olan oyuncu 7. Koğuştaki Mucize adlı filmde Mine öğretmen karakteri ile karşımıza çıkmıştır. Eğitim hayatını Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü okumuştur. Bitmeyen Şarkı, Derin Sular, Kaçak Gelinler, Babalar ve Evlatlar dizilerinde rol almıştır. 2014 yılında rol aldığı Kaçak Gelinler dizisinde Kâinat karakterine can vererek hayran kitlesine ulaşmıştır. 2019 yılında kendisi gibi ünlü Barış Yurtçu ile dünya evine girmiştir.

*Çağlar Ertuğrul:

5 Kasım 1987 İzmir doğumlu olan oyuncu 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur. Dağ filmi ile ünlenen oyuncu daha sonra romantik komedi dizisi Afili Aşk’ta hayran kitlesine sahip olmuştur. Üniversite zamanlarında tiyatro ile ilgilenmiş hatta Romeolar ve Jülietler isminde ki tiyatro oyununda rol almıştır. Ankara dizisinde Serdar karakterine hayat verecektir.

*Mesut Akusta:

22 Şubat 1964 Konya doğumlu olan oyuncu babasının vefatı üzerine Ankara’ya taşınmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu, Börü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan oyuncu 7. Koğuştaki Mucize isimli filmde Yusuf karakterine hayat vererek milyonlarca insanları gözyaşlarına boğmuştur. Şafak Özbir’le evli olan oyuncu 1 kız evlada sahiptir. 1,80 cm 85 kg. ağırlığındadır.

*Ezgi Eyüboğlu:

15 Haziran 1988 yılında İstanbul doğumlu olan oyuncu İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde master yapmıştır. Üne sahip olduğu dizi eski eşi Kaan Yıldırımla rol aldığı Adı mutluluk dizisidir. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun karakterine hayat vermiştir. 2016 yılında Kaan Yıldırım ile evlenen oyuncu evliliğini 3 yıl sürdürmüştür.

*Ezgi Şenler:

28 Ocak 1993 Ankara doğumlu olan oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Moden Dans bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında ilk dizisi Bodrum Masalı ile ekranların yeni yüzü olmuştur. 2020 yılında Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen karakterine hayat vermiştir. 1,68 cm boyunda 55 kg ağırlığındadır.

*Tuncer Salman:

*Eneshan Nalbant:

*Atılay Uluışık

15 Mart 1965 Uşak doğumlu olan oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümü mezunudur. Çok sayıda film ve dizilerde rol alan oyuncu Osmanlı Tokadı, Kurtlar Vadisi Pusu, Dila Hanım, Kördüğüm gibi dizilerde rol almıştır. Vizontele filminde ki oyunculuğu ile hala insanların aklında yer kalmıştır.1996 Ankara doğumlu olan Enes fotomodel ve mankendir. Ankara Kulis Sanat Merkezinde Oyunculuk eğitimi almıştır. Beni Bırakma, Her Yerde Sen, Sevdim Seni Bir kere rol almıştır.: 9 Mart 1977 Ankara doğumlu olan oyuncu İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde Ege karakterine hayat vermiştir.