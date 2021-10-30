TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihini açıkladı

TRT 1’in merakla beklenen tarih temalı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman yayınlanacağı dizi severlerin gündeminin ilk basamaklarında yer alıyordu. TRT 1 bu belirsizliğe son verdi ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihini açıkladı. Ekranlara damga vurması beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman, saat kaçta?

TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç’un yer alacağı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi sonbahar dönemine damga vurması beklenen dizilerden birisi olarak görülüyordu. TRT 1 pek çok insanın merakını giderdi ve dizinin yayın tarihini açıkladı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlanacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihinin açıklanmasıyla birlikte dizinin başlaması için geri sayıma geçildi. Tarih temalı dizileri beğeniyle takip eden dizi severler ise bu dizinin nasıl hikaye anlatacağını merak etmeye başladı. Dizinin nasıl bir reyting başarısı göstereceğini ise zaman gösterecek.