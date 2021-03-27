Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 27 Mart Cumartesi

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevilen oyuncuları hafta sonları da Acemi Anneler Stüdyo programıyla ekranlara geliyor. Programda aile hayatı, çocuk yetiştirme ve hayata dair birçok konu masaya yatırılıyor.

Acemi Anneler Stüdyo son bölümde ne oldu?

Acemi Anneler Stüdyo programında uzman konuklar yer alırken programı Şahla Orujova sunuyor. Program Cumartesi ve Pazar günleri 11:40’da ekranlara geliyor.

Programın son bölümünde annelik, hamilelik döneminde nasıl beslenmeli ve hamile annelerin iş hayatında hukuki haklarına yönelik konulara tartışıldı. İzleyiciler programda eğlenceli anların yanı sıra çok farklı konularda izleyiciler bilgilendiriliyor.

Acemi Anneler 27 Mart Cumartesi canlı izlemek için tıklayınız.