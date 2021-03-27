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Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 27 Mart Cumartesi

Acemi Anneler dizisinin oyuncuları Acemi Anneler Stüdyo programıyla izleyici karşına çıkıyor. İzleyiciler TRT 1 Acemi Anneler Stüdyo 27 Mart Cumartesi canlı izleme ekranını araştırıyor.

27 Mart 2021 Cumartesi 04:27
Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 27 Mart Cumartesi
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TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevilen oyuncuları hafta sonları da Acemi Anneler Stüdyo programıyla ekranlara geliyor. Programda aile hayatı, çocuk yetiştirme ve hayata dair birçok konu masaya yatırılıyor.

Acemi Anneler Stüdyo programında uzman konuklar yer alırken programı Şahla Orujova sunuyor. Program Cumartesi ve Pazar günleri 11:40’da ekranlara geliyor.

Acemi Anneler Stüdyo son bölümde ne oldu?

Programın son bölümünde annelik, hamilelik döneminde nasıl beslenmeli ve hamile annelerin iş hayatında hukuki haklarına yönelik konulara tartışıldı. İzleyiciler programda eğlenceli anların yanı sıra çok farklı konularda izleyiciler bilgilendiriliyor.

Acemi Anneler 27 Mart Cumartesi canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 27.03.2021 04:27
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