Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 13 Mart Cumartesi

Trt 1 ekranlarında cumartesi günü canlı yayınla seyirciyle buluşan Acemi Anneler Stüdyo, saat 11.40’ da yayınlanacak. Başarılı sunucu Şahla Orujova, alanında uzman konukları konu ediyor.

Sevilen programda: evlilik, hamilelik, çocuk yetiştirmek gibi hayata dair konular işlenmektedir.

Aşk bir ömür devam eder mi?

13 Mart Cumartesi günü hangi konular üzerinde durulacak?

Bu hafta programda, bir evin yuva olması için gerekenler, anneliğin acemilik süresinin ne kadar olduğu, çocuk yetiştirmenin önemli kuralları üzerinde durulacaktır.

Hamilelik döneminde nasıl beslenmek gerekir?

Hamile çalışanların hukuki hakları nelerdir?

Sağlıklı hamilelik ve bebek için ideal yaş nedir?

Sorularına yanıtlar aranacaktır.

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